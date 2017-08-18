У вівторок відімкнуть газ у низці сіл Яворівського району

Про це інформує Яворівська РДА

Яворівське відділення ПАТ «Львівгаз» повідомляє, що з 08:00 22 серпня 2017р до 15:00 23 серпня 2017 року буде припинено подачу газу споживачам газу таких населених пунктів: с. Підлуби, с.Сологи, с Стені, с.Терновиця, смт Шкло, м Новояворівськ, с Бердихів, с.Когути, с Молошковичі, с.Мужиловичі, с.Прилбичі, с Стадники, с Вербляни, с.Верещиця, с Воля, с Воля Старирицька, с Вороблячин, с Гораєць, с Дацки, с Дебрі, с.Завадів, с Залужжя, с Калитяки, с Когути, с Новини, с Пазиняки, с Пісоцьки, с.Поруби, с Середина, с Старий Яр, с Старичі, с Хляни, с Цетуля, с Ціпівки, смт Немирів

Подачу газу припинять у зв’язку з плановим проведенням профілактичних робіт на ГРС «Новояворівськ» Бібрським ЛВУМГ.