У Львові стрімко зросли борги за холодну воду

ЛМКП «Львівводоканал» закликає львів’ян оплатити послуги

Як поінформували у ЛМКП «Львівводоканал», улітку стрімко зросла кількість споживачів, які невчасно оплачують за отримані послуги. У липні 78% мешканців оплатили за воду, а за першу половину серпня надійшло лише 27% платежів.

«Ситуація з надходженням коштів зараз дуже непроста. Ми зобов’язані платити енергетикам, бо за несплату вони можуть знеструмити насосні станції. Ми щодня ремонтуємо водопроводи, замінюємо мережі, ліквідовуємо закупорювання каналізації. Машиністи, електромонтери, оператори очисних споруд, зварювальники, лаборанти – сотні працівників підприємства піклуються про те, щоб у львів’ян і гостей міста була вода у крані. Без сумніву, вони заслуговують на те, щоб вчасно отримати зарплату. Тому просимо львів’ян оплатити рахунки за воду. Саме від цього залежатиме надійність та якість водопостачання міста», – наголошують у відділі зв’язків з громадськістю ЛМКП «Львівводоканал».

Нагадуємо, що громадяни можуть скористатися субсидією, якщо оплата за комунальні послуги перебільшує 15% сукупного доходу сім’ї. Для цього необхідно звернутись до управління соціального захисту ЛМР. Споживачі, які не мають права на субсидію, і свідомо не сплачують за спожиті послуги понад три місяці, автоматично потрапляють до переліку боржників, з якими підприємство працює у судовому порядку. Частині боржників у судовому порядку можуть заборонити виїжджати за межі України за наявності боргів за комунальні послуги.

До слова, у липні субсидії на послуги з водопостачання та водовідведення отримали 112 492 абоненти, що становить 38% загальної кількості споживачів.