Три храми Львова завтра відзначають престольний празник (розклад богослужінь)

Християни східного обряду 19 серпня відзначають свято Преображення Господнього – одне з дванадцяти найбільших свят у християнському календарі.
У Львові престольний празник на свято Преображення відзначають три храми міста. Порядок святкових богослужінь:
УГКЦ:
– Храм Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00.
УАПЦ:
– Храм Преображення ГНІХ (вул. Ковельська, 37). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00.
– Храм Преображення ГНІХ (вул. Роксолани, 43). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.30.