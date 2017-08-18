Шахраї взялися “обробляти” вже ошуканих раніше вкладників «МММ»

Західний офіс Держаудитслужби повідомляє про шахрайство

У Західний офіс Держаудитслужби на «телефон довіри» надійшло кілька звернень від громадян про те, що на їхні мобільні телефони подзвонила особа, яка представилась Кривенко Анною Олександрівною, жителькою м.Києва, працівницею Держаудитслужби України, і повідомила, що Держаудитслужба України за рішенням Печерського суду м.Києва проводить вкладникам фірми «МММ» компенсацію з бюджету вкладених коштів.

При цьому т.зв. громадянка Кривенко повідомила, що для одержання коштів у сумі 20000 грн (після оподаткування – 17000 грн) вкладникам «МММ» необхідно через банкомати відділень «Ощадбанк» або «Приватбанк» перерахувати фірмі «Глобал Манія» на рахунок гаманця 23751343334040 страховий внесок у сумі 740 грн. Після оплати страхового внеску цим громадянам слід приїхати в Держаудитслужбу України (у м.Київ, вул.Сагайдачного,4), передзвонити за поданим т.зв. громадянкою Кривенко номером і біля будинку можна буде отримати відшкодування з бюджету вкладених коштів у сумі 17000 грн.

«Просимо мешканців Львова й області взяти до уваги, що жодних компенсацій з бюджету коштів, вкладених громадянами у фірму «МММ» чи інші фінансові піраміди, Державна аудиторська служба не проводить. Тому перераховувати жодних страхових внесків фірмі «Глобал Манія» чи іншим не треба. Телефонні дзвінки, схожі на викладений вище, просимо трактувати як шахрайство і повідомляти про них правоохоронні органи або на «телефон довіри» Західного офісу Держаудитслужби за номером 255-41-88», – повідомили у прес-службі Західного офісу Держаудитслужби.