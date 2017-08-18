На ярмарок «Добрі традиції Галичини» курсуватимуть безкоштовні автобуси зі Львова

Уже завтра, 19 серпня, поблизу села Хоросно Пустомитівського району відбудеться святковий ярмарок «Добрі традиції Галичини»

У межах ярмарку презентують агротуристичний кластер «Горбогори». Окрім різноманітних атракцій, організатори заходу розіграють серед гостей цінні дарунки.

Як зазначають в департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, зареєстровані учасники матимуть нагоду взяти участь у розіграші дарунків. Кожен 50-й відвідувач отримає головку сиру, кожен 100-й – кролика, кожен 1000-й – барана.

Окрім цього, для зручності мешканців Львівщини на ярмарок курсуватимуть безкоштовні автобуси за маршрутами: Львівська обласна державна адміністрація (вул. Винниченка, 18) – с. Хоросно, ТЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30) – с. Хоросно. Автобуси відправлятимуться о 10:00, 12:00 (лише від ТЦ «King Cross Leopolis»), 14:00, 16:00, 18:00. Біля зупинок автобусів волонтери заходу інформуватимуть про можливість долучитись до ярмарку, а також орієнтуватимуть щодо розкладу руху автобусів.