На першому уроці львівським школярам розкажуть про екологічну культуру

Освітяни міста розповіли про тему цьогорічного першого уроку

«Одним зі стратегічних напрямків розвитку освіти м. Львова в контексті положень «Нової української школи» є підвищення рівня екологічної свідомості, яка дозволить у майбутньому будувати безпечне екологічно чисте середовище. Нам важливо донести до дітей інформацію про стан забруднення навколишнього середовища, роз’яснити необхідність сортування і повторного використання сміття», – розповіли в управлінні освіти ЛМР.

Відтак управління освіти ЛМР рекомендує провести Перший урок 2017/2018 навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова на тему: «Екологічна культура – шлях до сталого розвитку й енергонезалежності України».

Форму проведення уроку учитель обирає самостійно.

На 1 вересня 2017 року в загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова буде 8424 першокласники, учнів 11-х класів – 4016.

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