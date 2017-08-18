Діяльність Веремчука відзначили в Асоціації міст України

Керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерій Веремчук отримав подяку від голови Асоаціації міст України Віталія Кличка за «віддану працю на благо громади Львова» та за «сприяння молодіжному житловому будівництву».

Нагородження приурочене до 25-річчя Держмолодьжитла.

«Така відзнака моєї діяльності стала для мене несподіваною, але приємною. Якщо твою роботу відзначають і помічають, це завжди є додатковим поштовхом до дій. Хоча, звісно, головне – не відзнаки і подяки, а те, щоб результати діяльності міських депутатів відчували передусім мешканці Львова – через покращення їхнього комфорту, інфраструктури міста», – прокоментував Веремчук.

Також він додав, що і надалі ініціюватиме створення міських програм із забезпечення доступним житлом мешканців Львова, молоді родини.

«Зокрема, серед пріоритетів – напрацювання міської програми у доповнення до державної, за якою бійці АТО отримують компенсацію 50% вартості при купівлі чи будівництві житла. Нагадаю, навесні «Народний контроль» спільно із військовими вимагав ухвалення відповідного закону. Врешті ми цього домоглися. Держава вже виділила для Львівщини для реалізацію програми 3 млн гривень. Переконаний, що і місто немає бути осторонь», – розповів Валерій Веремчук.