Біля Новояворівська легковик зіткнувся з туристичним автобусом (ФОТО)

Унаслідок ДТП водія легковика та його дружину госпіталізовано в реанімаційне відділення

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 18 серпня, близько 10.00 на автодорозі Львів – Краковець поблизу міста Новояворівськ, Яворівського району. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Сітроен С4» під керуванням 66-річного мешканця Новояворівська з туристичним автобусом «Сетра», за кермом якого перебував 27-річний львів’янин. Автобус із пасажирами їхав за маршрутом «Львів – Прага».

Унаслідок автопригоди водія «Сітроена» з діагнозом «черепно-мозкова травма» та його 62-річну дружину з діагнозом «політравма, черепно-мозкова травма» госпіталізовано в реанімаційне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.