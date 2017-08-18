30-річна мешканка Львівщини відправляла дівчат у турецькі борделі (ФОТО)

Її затримали сьогодні у Львівському аеропорту

Правоохоронці з’ясували, що зловмисниця вербувала молодих та привабливих дівчат, які перебували у складних життєвих обставинах, і переправляла їх у Туреччину з метою сексуальної експлуатації. Про це інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

У процесі документування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України, сьогодні, 18 серпня, близько 16.00 у міжнародному терміналі Львівського аеропорту працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно з оперативними працівниками державної прикордонної служби затримали 30-річну мешканку Львівської області.

Жінку затримали під час спроби переміщення потерпілої через державний кордон України. Наразі вирішується питання про затримання зловмисниці в порядку ст.208 КПК України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.