У Золочеві затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку

Операцію проводили в рамках профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», які тривають протягом серпня на території України

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, працівники Золочівського відділу поліції спільно з працівниками відділу кримінальної поліції Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Київ 16 серпня затримали 44-річного громадянина однієї з азійських країн, який перебуває в міжнародному розшуку.

Іноземець причетний до правопорушення, скоєного п’ять років тому, яке стало підставою для відкриття кримінального провадження за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Іноземця доставили у Золочівський відділ поліції. Ініціаторів розшуку повідомлено про його затримання.

Нагадаємо, протягом серпня на території Львівщини проходять загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант», метою яких є зменшення негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в регіоні та державі загалом.