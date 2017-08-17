У «Шевченківському гаю» відбудеться свято «Україна – це ми!»

24 серпня у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького з нагоди 26-тої річниці Незалежності України відбудеться святкова акція «Україна – це ми!». Почесними гостями благодійного дійства стануть воїни АТО, їх сім’ї та сім’ї Героїв Небесної Сотні.

«У програмі святкування – розваги від дельфінарію «Оскар», від «Дуже наукового шоу «ОШОУ», веселих аніматорів. Львівська академія «Start_IT» запросить на дитячу ІТ-галявину, де діти творитимуть анімаційні мультфільми та ігри, на галявині краси майстрині салону краси «Shamani» створюватимуть маленьким красуням та їхнім мамам креативні, експериментальні, сучасні стрижки, зачіски, макіяж у етно та патріотичному стилях», – розповідають організатори.

На гостей Музею також чекатимуть дефіле духових оркестрів, велика шоу-програма від радіо «Lemberg» та дуету ведучих «ВлаТар». А ще – вистава «Всі миші люблять сир» від театру «Мельпомена», приємні подарунки та безліч різноманітних майстер-класів:

«Молекулярна кухня» від учасниці реаліті-шоу «Майстер-шеф» Наталії Петрик

надання невідкладної медичної допомоги

виготовлення патріотичного намиста, браслета

розмалювання пряників в патріотичній тематиці

випікання хліба у давній печі

соломоплетіння

ковальство

гра на народних музичних інструментах.

Організатори: Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького, Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну». За підтримки Львівської міської ради та Львівської обласної державної адміністрації.