«Піккардійці» заспівали пісню «Скрябіна» «Шукав свій дім» (відео)

«Піккардійська терція» оприлюднила власну версію пісні Андрія Кузьменка в його день народження

«Сьогодні, у день народження Андрія, ми вирішили викласти в мережу нашу версію його пісні «Шукав свій дім». Музиканти живуть доти, доки звучать їхні пісні. Кузьма, пам’ятаємо. Ця прем’єра – для тебе!» – написали «піккардійці» на своїй facebook-сторінці.

Пісня Андрія Кузьменка «Шукав свій дім» увійде у 15-й альбом «Терції» «Лети…”, реліз якого відбудеться на початку вересня 2017 р.

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