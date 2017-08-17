Підприємство з Вінниці намагалося ввезти в Україну «Мерседес» за втричі заниженою ціною (фото)

Неправдиві дані стосовно вартості автомобіля потягнули на «кримінал»

Працівники Львівської митниці ДФС викрили підприємство у спробі ввезення автомобіля за втричі меншою вартістю, ніж насправді. Про це інформують у ГУ ДФС у Львівській області.

Так, нещодавно на митну територію України одне з підприємств м. Вінниці ввезло автомобіль «Мерседес Спринтер». Згідно з поданими до митного контролю документами власником автомобіля є литовська компанія, продавцем – польська компанія з Перемишля, а вартість автомобіля – 2400 євро.

З метою перевірки цієї зовнішньоекономічної операції органи ДФС скерували запит до митних органів європейських країн. У відповіді значилося, що цей автомобіль придбав громадянин із Чернівців у Литві за 6400 євро. Для надання пояснень з цього приводу керівник підприємства та згаданий громадянин до Львівської митниці не з’явилися.

Отже, під час імпортної операції підприємство подало документи, що містять неправдиві відомості щодо вартості автомобіля. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Також про цей факт поінформовано правоохоронні органи, оскільки є ознаки правопорушення, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Раніше працівники Львівської митниці ДФС викрили цього ж керівника у ввезені під виглядом гуманітарної допомоги понад 1000 упаковок одягу та взуття вартістю понад 9 млн. гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.