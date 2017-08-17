На Львівщині відзначать 50-річчя Світового Конгресу Українців

Українці з усього світу впродовж 27-29 серпня на Львівщині урочисто відзначатимуть 50-річчя від дня створення Світового Конгресу Українців (СКУ)

Офіційне відкриття «Днів української діаспори у Львові» відбудеться о 17:00 27 серпня на площі біля пам’ятника митрополиту Андрею Шептицькому на площі Святого Юра. О 20:00 у головному корпусі Національного університету «Львівська політехніка» відкриють історико-документальну виставку з нагоди 50-ї річниці СКУ.

28 серпня о 8:30 у «Львівській політехніці» розпочнеться Міжнародна конференція «СКУ в 50 років і далі: Європейський контекст», а о 17:10 – презентація видання «Українсько-польське примирення в документах ієрархії та священства».

Останній день заходів, 29 серпня, розпочнеться о 10:00 урочистою акцією «Шана героям» на Личаківському цвинтарі. О 12:30 у «Саду Світового Українства» (Музей народної архітектури та побуту «Шевченківський гай» ім. К. Шептицького, вул. Чернеча Гора, 1) відбудеться акція «Українці разом – майбутнє за нами».

Опісля, о 13:30, покладуть квіти до пам’ятника Тарасу Шевченкові, а о 16:30 у Національному музеї ім. Андрея Шептицького відкриється виставка творів митців діаспори «Українські художники діаспори у збірках Національного музею у Львові».

Завершиться святкування о 18:00 урочистою академією «Ремінісценції UA» у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. С.Крушельницької.

Світовий Конгрес Українців об’єднує громадські організації у 53 країнах і представляє 20-мільйонну українську спільноту, яка живе і працює за кордоном.