На Львівщині від кашлюку померло двомісячне маля

Батьки не встигли зробити щеплення від цієї недуги

У родині, де сталася трагедія, є ще старші діти. Саме вони першими захворіли на кашлюк. Однак батьки спершу не знали, що це інфекційне захворювання, думали, що просто кашель, тож по допомогу до медиків не зверталися. Двомісячний малюк заразився кашлюком від старших братів і сестер. Старші діти перенесли захворювання без ускладнень, а організм немовляти побороти інфекцію, на жаль, не зміг.

«Підступність цієї інфекції у тому, що напади спазматичного кашлю у дитини починаються лише з третього тижня хвороби, а до цього відрізнити кашлюк від інших респіраторних інфекцій складно, – каже лікар-епідеміолог Львівського обласного лабораторного центру Любов Бойко. – До появи кашлюкових нападів кашлю дитина не температурить і її загальний стан не погіршується. Може мати нежить і покашлювати. Так триває до 14 днів, батьки водять дитину в дитячий садок і заражають інших діток. Збудник поширюється повітряно-крапельним шляхом Імовірність зараження при контакті з хворим становить до 90%» .

Як проявляється кашлюк?

За словами Любові Бойко, основні прояви кашлюку – це кашель і підвищення температури тіла. Спочатку кашель сухий, через 7-14 днів проявляється спазматичний кашель, напади частішають. У деяких випадках спазми навіть можуть викликати блювоту.

Чим небезпечний кашлюк?

Найбільша небезпека – сильні напади кашлю, які можуть привести до затримки дихання і впливають на серцево-судинну систему. Захворювання є найнебезпечніше для дітей до року, бо через часті напади кашлю їм важко дихати, вони можуть посиніти або почервоніти від нестачі кисню. Тому при перших проявах нападів кашлю слід відразу звернутися до лікаря.

Серед ускладнень, які викликає кашлюк, як твердить лікар-епідеміолог, є пневмонія, викликана кашлюковою паличкою або вторинною бактеріальною інфекцією. Він також може спричинити гострий ларингіт із стенозом гортані, бронхіоліти, носові кровотечі, зупинку дихання, пупкову або пахову грижу. Може також виникнути енцефалопатія (ураження головного мозку), яка призводить до смерті або спричинити глухоту, епілептичні напади.

Летальність від кашлюку становить 3%. Найвища серед дітей до двох місяців. За 7 місяців цього року на Львівщині захворіло 166 осіб, з яких майже 95% – діти. Найчастіше хворіють малюки до року – 42,5%, віком від одного до чотирьох років – 38,1%. Серед усіх хворих 92,5% – це діти, які не мали щеплень.

Для кого кашлюк є найнебезпечнішим?

Єдиним надійним засобом профілактики є вакцинація. Перше щеплення діткам роблять у 2 місяці, друге – в 4, третє – в 6. У 18 місяців проводять ревакцинацію. Вакцинація в 70-80% попереджає захворювання або ж коли дитина захворіла, недуга проходить у легкій формі.

До групи ризику входять:

– діти до року, особливо у перші два місяці,

– діти з хронічними легеневими захворюваннями, муковісцидозом, хворобами, що супроводжуються дихальною недостатністю, з імунодефіцитними станами,

– вагітні у 3-му триместрі вагітності.

Особам, які входять до групи ризику, слід уникати контакту як з хворими на кашлюк, так і з людьми, які кашляють.