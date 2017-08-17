На Львівщині пройдуть Європейські дні добросусідства

У понеділок, 28 серпня, на тимчасовому міжнародному пункті пропуску «Стаївка – Корчмин» триватимуть святкування Європейських днів добросусідства. Про це інформує прес-служба Львівської облради.

Перша частина заходу розпочнеться з урочистої зустрічі польських гостей на самому кордоні. Опісля відбудеться богослужіння та освячення води за участю українського та польського духовенства. Спільна молебень із нагоди відзначення свята Успіння Пресвятої Богородиці є ще одним кроком до українсько-польського поєднання.

У межах другої частини заходу заплановано виступи українських та польських аматорських колективів, майстер-класи від учнів Школи Бойового Гопака, виставки народного мистецтва, галицькі частування, а також гумористична шоу-програма від студії «Магарич» та музичний виступ гурту «Glamberry».

На завершення святкувань відбудеться запуск небесних ліхтариків як символу добросусідства України та Республіки Польща.

До участі в урочистостях запрошують мешканців прикордоння, громадські організації, парафіяльні спільноти, молодь та усі тих, хто цікавиться історією, релігійно-культурною спадщиною прикордоння.

Для перетину кордону потрібно мати закордонний паспорт або візу до Республіки Польща.