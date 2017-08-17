Львівські садочки у вересні приймуть понад 7 тисяч дітей

Також відкриють додаткові групи

З 1 вересня завдяки системі електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади міста буде зараховано близько 7 тисяч дітей. А для того, щоб дошкільною освітою охопити ще більшу кількість малюків, у місті планують відкрити ще 24 групи для 600 дошкільнят.

В управлінні освіти ЛМР розповіли, що станом на 1 червня в електронній реєстрації до дошкільних навчальних закладів Львова на 2017-2019 роки перебувало 23 220 дітей. 1 вересня 2017 року до садків буде зараховано близько 7 тисяч дітей.

Решта малюків буде зараховано у 2018 і 2019 роках.

Загалом діти перебуватимуть у 120 ДНЗ, з яких 100 – комунальної форми власності.

Для того, щоб збільшити кількість охоплених дошкільною освітою дітей, цього року планують відкрити ще 24 групи для 600 дошкільнят.

Також освітяни пояснили причини нестачі місць у ДНЗ:

«Переповненість садочків пов’язана також і з тим, що ДНЗ міста відвідують близько 1000 дітей не з самого міста, а з наближених районів області, хоча там теж є свої ДНЗ. Також у садочках перебуває ще майже 1000 дітей 6-річного віку, які не підуть у 2017 році до 1-го класу. Однак ми працюємо над відновленням непрацюючих садочків, також над відкриттям додаткових груп, щоб охопити якомога більшу кількість дітей», – розповіла Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.

На серпень 2017 року вже відновлено роботу груп у таких ДНЗ:

ДНЗ 116 – 2 групи,

ДНЗ 150 – 1 група;

ДНЗ 14 – 2 групи;

ДНЗ 39 – 4 групи.

У вересні-жовтні 2017 року заплановано ввести в експлуатацію: ДНЗ № 9 – 5 гр., ДНЗ № 17- 5гр., ДНЗ № 150-1 гр.,у Будинку школяра Шевченківського району – 4 гр.

Окрім звичайних садочків, заплановано в закладах освіти відкривати групи короткотривалого перебування дітей дошкільного віку, які відкриють після подання батьками заяв, орієнтовно з 1 жовтня.

Після відкриття усіх запланованих цьогорічних груп і закладів дошкільної освіти у наступному році планують:

Ввести в експлуатацію такі ДНЗ (14 груп) :

ДНЗ № 102 – 7 груп;

ДНЗ № 97 – 4 групи;

СЗШ № 70 – 3 групи.

Провести ремонтні роботи у ДНЗ з метою введення в експлуатацію у 2019-2020 роках: 111 (6 груп), 96 (4 групи); на вул. Сяйво,16 (2 групи), вул. Чижевського, 43 (2 групи), вул. Білогорща, 3-а (5 груп).

Окрім того, буде відновлено роботу 3 груп у ДНЗ № 31 після вивільнення приміщень амбулаторією сімейної медицини.