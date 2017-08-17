Львів надасть одноразову допомогу реабілітованим жертвам політичних репресій

Як повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, до 26-ї річниці Незалежності України 1 567 мешканців міста Львова, які реабілітовані відповідно до статей 1 та 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (крім ветеранів УПА, які отримують пільги (доплати) з міського бюджету) і які перебувають на обліку у відділах соціального захисту, отримають одноразову матеріальну допомогу від міста.

Так, згідно з розпорядженням міського голови Львова № 401 від 14.08.2017, одноразову матеріальну допомогу отримають:

79 громадян, які реабілітовані відповідно до статті 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», у розмірі 500 грн. кожен;

1488 громадян, які реабілітовані відповідно до статті 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», у розмірі 300 грн. кожен.

Загальна сума виплат становить 485 900 грн.