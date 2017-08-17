ЛНУ імені Івана Франка оголошує додатковий набір на навчання

Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує додатковий набір для вступу на такі спеціальності:

ОС «бакалавр» (заочна форма навчання):

  • 012 Дошкільна освіта
  • 013 Початкова освіта
  • 014 Середня освіта (014.01 Українська мова та література)
  • 014 Середня освіта (014.03 Історія)
  • 016 Спеціальна освіта
  • 032 Історія та археологія
  • 035 Філологія (035.04 Германські мови та літератури (переклад включно): англійська мова та література)
  • 061 Журналістика
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 081 Право
  • 091 Біологія
  • 106 Географія

 ОКР «молодший спеціаліст» (денна та заочна форма навчання):

  • 012 Дошкільна освіта (денна, заочна)
  • 013 Початкова освіта (денна)
  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна)
  • 081 Право (денна, заочна)
  • 101 Екологія (спеціальність «біоекологія» (денна)
  • 101 Екологія (спеціальність «екологія геологічного і суміжних середовищ») (денна)
  • 101 Екологія (спеціальність «екологія землекористування і агробізнес») (денна)
  • 101 Екологія (спеціальність «прикордонний екологічний контроль») (денна)
  • 102 Хімія (денна)
  • 122 Комп’ютерні науки (денна)
  • 171 Електроніка (денна)

Прийом документів на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» триватиме з 14 по 23 серпня за адресою: вул. Січових Стрільців 14, к.112, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з 22 до 29 серпня за тією ж адресою.

З переліком необхідних документів можна ознайомитись на сайті вступної кампанії Львівського національного університету імені Івана Франка admission.lnu.edu.ua/applicants/speciality-searching