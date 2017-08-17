ЛНУ імені Івана Франка оголошує додатковий набір на навчання

Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує додатковий набір для вступу на такі спеціальності:

ОС «бакалавр» (заочна форма навчання):

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (014.01 Українська мова та література)

014 Середня освіта (014.03 Історія)

016 Спеціальна освіта

032 Історія та археологія

035 Філологія (035.04 Германські мови та літератури (переклад включно): англійська мова та література)

061 Журналістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування

081 Право

091 Біологія

106 Географія

ОКР «молодший спеціаліст» (денна та заочна форма навчання):

012 Дошкільна освіта (денна, заочна)

013 Початкова освіта (денна)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна)

081 Право (денна, заочна)

101 Екологія (спеціальність «біоекологія» (денна)

101 Екологія (спеціальність «екологія геологічного і суміжних середовищ») (денна)

101 Екологія (спеціальність «екологія землекористування і агробізнес») (денна)

101 Екологія (спеціальність «прикордонний екологічний контроль») (денна)

102 Хімія (денна)

122 Комп’ютерні науки (денна)

171 Електроніка (денна)

Прийом документів на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» триватиме з 14 по 23 серпня за адресою: вул. Січових Стрільців 14, к.112, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з 22 до 29 серпня за тією ж адресою.

З переліком необхідних документів можна ознайомитись на сайті вступної кампанії Львівського національного університету імені Івана Франка admission.lnu.edu.ua/applicants/speciality-searching