Будинки ОСББ, які не доглядають прилеглу територію, можуть оштрафувати

Будинки ОСББ, які раніше були на обслуговуванні ЛКП, відповідають за стан своєї прибудинкової території

Як повідомили в управлінні інженерного господарства, випадки неналежного утримання прилеглих територій фіксують, подають на відомчу комісію районної адміністрації, яка накладає штраф на ОСББ за порушення.

«Оскільки ОСББ не є на обслуговуванні ЛКП, то вони самостійно повинні дбати про прилеглі території свого будинку та проводити роботи з благоустрою. Бувають випадки, коли є порушення у сфері благоустрою території: несвоєчасне прибирання тротуарів, доріг, пішохідних доріжок, засмічення місць загального користування, витоки стоків, некошені газони тощо. Усі ці випадки фіксує КП «Адміністративно-технічне управління», яке складає протокол, після чого передає його на відомчу комісію районної адміністрації, яка вже й накладає штраф залежно від виду порушення. Штрафи для фізичних осіб можуть становити від 850 до 1200 гривень, а для юридичних – від 340 до 1360 гривень», – зазначив начальник відділу благоустрою та зовнішнього освітлення Валерій Самойленко.