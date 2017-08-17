Апеляційний суд залишив без змін ухвалу щодо директора Львівського бронетанкового заводу

Сторона захисту відмовилася від апеляційних скарг

Апеляційне провадження про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо директора Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод», підозрюваного Тимківа Р.М. закрито. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду міста Києва.

Учора, 16 серпня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у відкритому судовому засіданні розглянула заяви сторони захисту про відмову від апеляційних скарг на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 15 липня 2017 року. Зауважимо, цією ухвалою до Романа Тимківа було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів – до 07.10 11 вересня 2017 року з одночасним визначенням застави в розмірі 1 800 000,00 грн.

З огляду на те, що колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила заяви сторони захисту задовольнити, попередня ухвала залишається без змін.

Нагадаємо, Романа Тимківа підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

14 липня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод», серед них директора та заступника директора бронетанкового заводу.