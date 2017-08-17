На завтра синоптики прогнозують спеку

За прогнозом Львівського гідрометцентру, впродовж 18 – 19 серпня місцями очікується висока пожежна небезпека 4 класу.

Завтра, 18 серпня, у Львові очікується без опадів, уночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 14 – 16° тепла, вдень 30 – 32° тепла.

Хмари, які з’являться у Львові вдень, протримаються недовго – ввечері очікується ясна погода, без опадів.

19 серпня синоптики прогнозують також без істотних опадів. Вітер південно-східний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 14 – 19° тепла, вдень 29 – 34° тепла.

За останні 130 років 18 серпня максимальна температура повітря становила 32.1° (1946 року), а мінімальна – 7.3° (1947 року).

18 серпня вшановують пам’ять святого Євстигнія. У давнину на Євстигнія їли сиру цибулю з хлібом, сіллю і квасом, від чого були здоровими. А у кімнатах розвішували зв’язки цибулі – щоб повітря очищалось. У давнину в цей день визначали погоду на грудень: “Який Євстигній – такий і грудень”.