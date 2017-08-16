Уже сьогодні у Львові стартує показ короткометражок фестивалю KISFF2017

KISFF — це найбільший фестиваль короткометражних фільмів в Україні

Сьогодні й завтра, 16 і 17 серпня, львівські поціновувачі короткометражного формату отримають змогу ознайомитися з двома добірками фільмів, які демонстрували на цьогорічному фестивалі короткометражних фільмів KISFF2017. Стрічки представлять есенцію цьогорічного фестивалю.

Покази відбудуться в Ґанку (Ganok, вул. Заводська 31). Початок – сьогодні о 20.20.

KISFF — це найбільший фестиваль короткометражних фільмів в Україні. Цього року він тривав 5 днів: на 5 локаціях було представлено більш ніж 300 фільмів, Київ відвідало декілька десятків закордонних та українських представників кіноіндустрії, а кількість відвідувачів KISFF2017 перетнула позначку у 10 000 відвідувачів.

Щороку Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів проводить покази в кількох містах України, щоб не тільки столичні кіномани мали змогу переглянути актуальний короткий метр, а мешканці інших міст України.

Фестиваль розвиває національну і міжнародну платформу для короткометражних фільмів з метою відкрити нові форми і методи кіновиробництва в Україні та за кордоном. Це національне та міжнародне місце зустрічі кіношників, джерело натхнення та нових знань для професіоналів, студентів кіно.

«Ми прагнемо відкривати потенціали і заохочувати режисерів різного віку до інновацій і творіння. КМФКФ націлений представляти новітні розробки, просувати якість, естетику і тематичність в кінематографі. Фестиваль організовує конкурсну програму, представляє тематичні програми і ретроспективи, лекції, майстер-класи та освітні програми, а також прагне інтегрувати найбільш перспективних українських режисерів та їх короткометражні фільми у світові фестивальні кола», – зазначено на сторінці фестивалю у Facebook.