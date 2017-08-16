У Чорткові спалах вірусу Коксакі

На Львівщині також зафіксовано зростання кількості хворих на ентеровірусні інфекції

За 7 місяців цього року у Львівській області зареєстровано 172 випадки захворювання на ентеровірусну інфекцію (торік за цей же період – 153). Серед хворих – 131 дитина. Поодинокі випадки захворювання на цю недугу фіксують і зараз. Оскільки спалах ентеровірусної інфекції зафіксовано у сусідній області, тож лікарі радять батькам бути дуже обачними.

За даними Тернопільського лабораторного центру спалах ентеровірусної інфекції (в тому числі вірусу Коксакі) у Чорткові зафіксовано на початку серпня, через що у місті закрили всі дошкільні заклади. Станом на 11 серпня захворіло 22 дітей. Усі вони відвідували вісім різних дошкільних навчальних закладів Чорткова. Перебіг хвороби у дітей легкий, лише у двох госпіталізованих – середньої важкості.

Де і як можна підхопити ентеровірусну інфекцію?

За словами лікаря-епідеміолога Львівського обласного лабораторного центру Наталії Лозинської, ентеровірусну інфекцію у дітей діагностуютьься доволі часто, особливо в літній період. Найбільш схильні до цієї недуги діти віком 5-7 років. І рецидиви захворювання трапляються дуже часто, бо різних видів ентеровірусу є понад 60. «Підхопити» інфекцію діти можуть у дитячому садку, поліклініці, дворі, місцях великого скупчення людей. тощо. Збудники кишкових хвороб дуже стійкі до різних несприятливих умов, вони здатні тривалий час жити в зовнішньому середовищі, тому заразитися ентеровірусом діти можуть не тільки повітряно-крапельним шляхом, але і через брудні руки.

Ентеровірусна інфекція у дітей б є, передусім, по шлунково-кишковому тракту, хоча хвороба нерідко вражає також верхні дихальні шляхи та інші органи. Часто до ентеровірусу приєднується бактеріальна інфекція.

Симптоми хвороби

Симптоми ентеровірусу у дітей проявляються впродовж 10 днів від початку захворювання. Потрапляючи в організм дитини, віруси починають стрімко розмножуватися. У малюка може різко піднятися температура до 39-40 градусів. З’являється нудота і блювота , пронос зі слизом, іноді дуже сильний. Дитина втрачає вагу, з’являється біль і слабкість у м’язах.

Нерідко у малюків виникають ознаки застуди. У багатьох випадках при ентеровірусній інфекції запалюються верхні дихальні шляхи: червоніють піднебіння і глотка, на мигдалинах виникають гнійники, що є проявом герпетичної ангіни. Нерідко у дітей збільшуються лімфатичні вузли, переважно в ділянці шиї і пахв.

Ентеровірус може проявитися і по-іншому: у дітей може з’явитися висипання на тілі (тулубі, руках і стопах), яке з’являється, як правило, на 2-3 добу після спаду температури. Висип нагадує дрібні червоні прищики, які іноді навіть кровоточать. У більшості випадків ці прищики зникають протягом 2-3 днів і більше не з’являються.

Ще однією ознакою ентеровірусної інфекції у дітей є нападоподібні болі в животі, в ділянці грудей і попереку. Причиною болю можуть бути і спазми, які виникають при сильній і частої блювоті.

Профілактика ентеровірусної інфекції

Лікар-епідеміолог радить по можливості, не відвідувати з дітьми місця, де є велике скупчення людей, хоч би у літній і осінній періоди. І особливу увагу приділити особистій гігієні дитини: стежте за тим, аби малюк часто мив руки з милом, часто провітрюйте кімнати, робіть вологе прибирання.

Якщо дитина захворіла на ентеровірусну інфекцію, це аж ніяк не означає, що вона більше не хворітиме. Вона може підхопити іншу, а їх є, як ми вже писали, понад 60. Тому всілякими способами зміцнюйте імунітет дитини, щоб її організм міг протистояти різним інфекціям, у тому числі й ентеровірусній.