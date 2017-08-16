Синоптики прогнозують на завтра грозу

За прогнозом Львівського гідрометцентру, впродовж 17-19 серпня на території Львівської області та у Львові – місцями висока пожежна небезпека 4 класу. Також завтра місцями можливі грози.

Так, 17 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі та вранці короткочасний дощ, гроза. Вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків 3 – 8 м/с, вдень південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 13 – 15° тепла, вдень 27 – 29° тепла.

18 серпня очікується без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 13 – 18° тепла, вдень 28 – 33° тепла.

19 серпня синоптики прогнозують без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 14 – 19° тепла, вдень 29 – 34° тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради нагадує, що висока пожежна небезпека в умовах виникнення загорання сухої рослинності, лісових насаджень і торфу, може призвести до масштабних пожеж, які становитимуть загрозу не лише довкіллю, житловим будинкам та інфраструктурі, але й життю і здоров’ю людей. Тому слід дотримуватися правил пожежної безпеки та обережно поводитись з вогнем.

Нагадаємо, загалом від початку року у Львові обліковано вже 61 пожежу сухої рослинності та 16 пожеж на тофовищах. Близько 90% таких пожеж спричиняє людська недбалість.