20 серпня у селі Стара Скварява на Жовківщині, відбудеться фестиваль духовного співу «Співаймо Богові, співаймо!»

У межах святкової програми «Україна понад усе» своєю творчістю із глядачами поділяться церковні хори дев’ятьох навколишніх сіл.

Гостем фестивалю стане Галицький академічний камерний хор під керівництвом народного артиста України, професора Василя Яциняка. У виконанні колективу прозвучить старовинна та сучасна українська хорова пісня.

Окрім музичних атракцій гості переглянуть виставку гобеленів і крайок «Орнамент у традиціях» мисткині Оксани Гірняк, а також роботи-фантазії учасників «Літньої дитячої гончарної школи» села Стара Скварява.

Усі охочі матимуть змогу взяти участь у майстер-класах з гончарства, ковальства, власноруч створити вироби з глини та металу.

Приємністю для усіх учасників свята стане виступ колективу Жовківського районного козацького товариства ВГО «Українське реєстрове козацтво», а також частування кулішем і стравами староскварявської кухні.