Митці з Польщі та Великобританії навчатимуть у «Школі Перфомансу» у Львові

Із 28 серпня по 3 вересня у рамках «Днів Мистецтва Перфоманс у Львові» відбудеться «Школа Перфомансу» – єдиний в Україні освітній майданчик арт-перфомансу, де можна перейняти досвід авторитетних майстрів з різних країн. Про це інформує dzyga.com.

У програмі «Школи» – низка лекцій, майстер-класів, відеопоказів та індивідуальних консультацій із митцями. Після завершення навчання учні зможуть презентувати аудиторії фестивалю власні перфоманс-ідеї.

Цього року «Школа Перфомансу» пропонує дві незалежні навчальні програми. Одну проведе відомий польський перфомер та незмінний викладач «Школи» Януш Балдиґа. Другу – професорка Сандра Джонстон та професор Алістер Макленан з Ольстерського університету.

Локацією «Школи Перфомансу» стане лекційний зал Львівського музею історії релігії (пл. Музейна, 1).

Програма «Присутність/відсутність» Януша Балдиґи триватиме із 28 по 30 серпня, щодня з 10:00 до 14:00.

Програма «Пошук шляхів» Сандри Джонстон та Алістера Макленана триватиме із 29 серпня по 3 вересня, щодня з 10:00 до 14:00.

Для участі у «Школі» потрібно заповнити аплікаційну форму до 25 серпня 2017 р. Основним критерієм відбору буде особиста мотивація потенційних учнів. Підтвердження участі прийде на пошту 26 серпня.

Навчання у «Школі Перфомансу» є безкоштовним, вкладка на матеріали та перерви на каву – 100 грн.

Щороку у «Школі» навчається до 50 учнів з різних міст України. Завдяки постійному проведенню «Школи Перфомансу» окреслюється нова генерація молодих українських перфомерів.

Після занять учні можуть відвідувати покази учасників «Днів Мистецтва Перфоманс у Львові», які відбуватимуться щодня з 18:00 на території Львівського музею історії релігії, Львівського палацу мистецтв, галереї «Дзиґа», на вулиці Лесі Українки чи у середмісті. Цього року у фестивалі візьмуть участь митці з Таїланду, Японії, Ізраїлю, Норвегії, Великобританії, Польщі та України.

Довідка.

Сандра Джонстон / Sandra Johnston

Мисткиня родом із Північної Ірландії. Презентує свої роботи на міжнародному рівні з 1992 року, здебільшого працюючи у жанрах перфомансу, інсталяції та візуального мистецтва. У своїх роботах часто вивчає наслідки травм, через реалізацію своєрідних акцій пам’яті, які існують у формі свідчень та емпатичних зустрічей.

З 2002 року займається викладацькою та дослідницькою діяльністю. Є стипендіаткою науково-дослідницької програми AHRC в університеті Ольстера в Белфасті, досліджуючи проблему «травми місця». У 2007 році вона стала запрошеною професоркою «Ré Soupault» в Університеті Баухаус (Веймар). У 2013 році опублікувала свою дисертацію «Відсутністьрозумних підстав для сумніву: дослідження концепцій сумніву, ризику і свідчень через призму взаємовідносин перфомативного мистецтва та правової системи».

Деякі з її творів розвиваються за рахунок інтенсивної співпраці, зокрема, за умов довготривалих творчих відносин з партнерами Алістером Макленнаном та Домініком Торпом, які значно збагатили її перфомативну практику. Окрім цього, Джонстон залучена до процесів формування художніх колективів у Белфасті: CATALYST ARTS & amp; BBEYOND.

Алістер Макленан / Alastair MacLennan

Народився 1943 р. Художник та перфомер, родом із Блер-Атолл, Шотландія.

Професор в Ольстерському університеті в Белфасті (Північна Ірландія), почесний учасник фестивалю National Review of Live Art у Глазго (Шотландія).

У своїх роботах займається пошуком ідентичності, цінності та сенсу, створюючи “живе” мистецтво у полі матеріалістичної культури.Вважає, що не існує загальноприйнятих правил для відносної оцінки перфомансу як жанру, який розвиває інші види візуального мистецтва та регулярно практикується на міжнародному рівні. В той час, як перфоманс балансує на межі усвідомлення громадскістю, не маючи місця у моделі традиційних цінностей, перфомер повиненшукати способи вирішення цієї дилеми, або ж залишиться на периферії.

Януш Балдиґа / Janusz Bałdyga

Народився 1954 року в Любліні. 1974-79 роках навчався в Академії Образотворчого Мистецтва у Варшаві (відділення живопису). Учасник та співзасновник мистецької групи PRACOWNIA (1976-1981), співкерівник майстерні DZIEKANKA в Студентському арт-центрі (1976-1979) у Варшаві. З 1979 року учасник театру Академія Руху. Зараз професор Балдиґа навчає мистецтва перфоманс в Університеті мистецтв у Познані.

Автор рисунків, об’єктів, інсталяцій, перфомансів і вуличних акцій. Протягом багатьох років практики, він розробив свій унікальний спосіб, що характеризується спрощенням мови і засобів артикуляції завдяки використанню простих елементів, таких як дошки, цвяхи, канат, вода, тканина або скло, і які він застосовує, щоб створити елементарні структури: лінію, коло, прямокутник, крапка. Балдиґа запровадив термін «місця відзначені», який тлумачить як визначення простору і його обмежень з динамікою, що приносить присутність людини.