Кіно у Львові: площу Ринок повернули в XIX століття (ВІДЕО)

У Львові продовжують знімати повнометражне кіно про батярську субкультуру. Через зйомки в місті комедійної картини «Шляхетні волоцюги» площі Ринок надали вигляду XIX століття. Цими днями тут знімають наймасовіші сцени за участю понад 280 акторів.

Проект повнометражного художнього фільму «Шляхетні волоцюги» став одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер фільму – Олександр Березань, сценаристи – Тарас Боровок і Дмитро Наумов, продюсери – Геннадій Богук та Дмитро Кравченко.

«У нас вийшов зовсім не римейк, а нове кіно. Єдине, що можна залишити від польського фільму «Волоцюги», – це суть фільму: двоє батярів допомагають дівчині, яка потрапила в халепу. Все. Решта відрізняється. Тут батяри зробили самі так, що вона потрапила в халепу. І тоді зрозуміли – це ж ганьба! І змінюються докорінно», – розповіли Тарас Боровок і Дмитро Наумов.

Як знімають фільм, сьогодні дізнавалися «Львівська газета» та «Гал-ТБ»:

Серед виконавців головних ролей – актори з різних регіонів України: Юрій Хвостенко, Ірина Гришак, Іван Шаран, Ксенія Ніколаєва, Олег Примогенов та інші.

Бюджет картини – ₴37 млн, державне фінансування – ₴18,5 млн.

Фільм є римейком польської картини 1939 року. Хоча автори «Шляхетних волоцюг» запевняють: їхній фільм – більш ніж оригінальний.