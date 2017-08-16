Львів’ян запрошують долучатися до велопробігу у вишиванках

24 серпня, в день святкування 26-ї річниці Незалежності України, Львівська обласна державна адміністрація запрошує велосипедистів взяти участь у патріотичному велопробігу.
Маршрут велопробігу проляже через центральні вулиці міста. Фініш – у центрі, біля пам’ятника Тарасові Шевченку, де відбудеться святкування Дня Незалежності України.
Для участі потрібно:
– прийти 24 серпня об 11.30 до пам’ятника Степанові Бандері;
– не забути взяти свого двоколісного друга;
– одягнути вишиванку;
– пам’ятаємо про безпеку, тому приходимо із шоломами;
– обов’язкова умова – хороший настрій.