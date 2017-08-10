Львів’ян запрошують на «Роверовий шпацер у Розточчя»

Львів’ян і гостей міста запрошують долучитися до велопробігу «Роверовий шпацер у Розточчя», який відбудеться 12 серпня

Громадська організація «Інститут Суспільних Ініціатив» вирішила зібрати поціновувачів велотранспорту в одному місці та в один час, щоб провести спільний велопробіг для популяризації велосипедів, здорового способу життя та активного відпочинку.

Збір і реєстрація учасників відбуватиметься 12 серпня о 09.00 на просп. Чорновола – у сквері біля кільця (поряд із будівлею Шевченківської районної адміністрації). Звідти велосипедисти вирушать колоною до природного заповідника Розточчя (через Брюховичі), де учасники зможуть відпочити, погуляти, ознайомитися із флорою та фауною заповідника. Далі колона рушить в напрямку м. Городок, дорогою відвідавши аеродром «Цунів». Звідти поїде в напрямку Львова. Орієнтовний час повернення – 19.00. Довжина маршруту – до 80 км.

«Велосипед – це зручний спосіб дістатися необхідного місця призначення і при цьому не бути залежним від громадського транспорту та заторів у місті. Окрім цього, це здорово та весело! Саме тому, наша громадська організація, має на меті провести велопробіг та продемонструвати, що лише за допомогою власних ніг можна долати досить великі дистанції», – прокоментував організатор велопробігу Андрій Кондратіков.

Велопробіг супроводжуватимуть патрульне авто та лікаре Також буде присутній веломеханік, який прийде на допомогу в разі виникнення несправностей у вашого двоколісного друга.

Для дотримання правил безпеки, організатори наполегливо просять бути одягненими у захисний шолом!

Подія у Facebook: https://goo.gl/ERK8dT