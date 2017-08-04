У новому «Електроні» обірвався пантограф (фото)

Через поломку вчора ввечері не працювали трамваї семи маршрутів

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», учора о 20.05 на зупинці «Стрийський ринок» у нового трамвая «Електрон», який курсував маршрутом №8, обірвався пантограф. Пантограф упав на бічне скло та пошкодив його. На щастя, ніхто з пасажирів унаслідок події не постраждав.

Через це також виникла локальна пожежа під колесами вагона, але водій трамвая оперативно відреагував та загасив її вогнегасником, який був у салоні.

На місці працювали відповідні служби ЛКП «Львівелектротранс», які з’ясовували причину події.

О 20.54 пошкоджений вагон відтягнули в депо, однак через невідновлений струм у мережі ще певний час не курсували трамваї №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Пантограф (англ. pantograph) – пристрій для знімання струму з контактного провідника, який монтують на даху моторного вагона або електровоза. Пантограф слугує для забезпечення електричного з’єднання з контактним проводом контактної мережі електрорухомого складу залізниці (електровозів, електропоїздів, електросекцій), трамваїв, а також вагонів метро (в тих системах, де напруга на рухомий склад подається через контактну мережу).

Назва пантографа пішла від схожого на нього за формою приладу для копіювання креслень.