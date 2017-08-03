У Самборі внаслідок пожежі постраждали троє осіб

Пожежа сталася вчора, 2 серпня о 18:51 у цегляному одноповерховому житловому триквартирному будинку, розташованому по вул. Замкова, 3 в Самборі, розміром 10х12 м, критому бляхою. У квартирах №1,2 цього будинку ніхто не проживає, а в квартирі №3 проживали 7 осіб, з них троє дітей (дитина 2001 року народження та дві дитини 2008 року народження).

Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Унаслідок пожежі загиблих немає, проте постраждало три особи: жінка 1940 року народження та чоловік 1962 року народження (обоє – особи з інвалідністю), мешканці цієї квартири. Їх у стані середньої важкості з ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізували до Самбірської центральної районної лікарні.

Окрім того, внаслідок пожежі постраждав чоловік 1972 року народження, який надавав допомогу в рятуванні потерпілих. Його з травмою голови також госпіталізовано до Самбірської ЦРЛ.

Під час пожежі вогонь перекинувся на дах сусіднього двоповерхового цегляного будинку розміром 10 х 20 м, критого шифером (вул. Замкова, 5). Частина будинку перебуває в комунальній власності (в будинку розташовані 4 квартири, кількість мешканців встановлюють), другу частину будинку займають нежитлові приміщення.

Вогнем знищено покриття та перекриття на площі 174 м кв. у будинку №3 та покрівлю на площі 200 м кв. у будинку №5.

Пожежу ліквідували о 22:04 силами 9 пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області (у складі 33 осіб та 9 одиниць техніки).

Мешканців із будинку №3 розселили в родичів, для їх тимчасово проживання запропоновано кімнати в гуртожитку Самбірського технікуму економіки та інформатики.

Причини пожежі встановлюють.

  • Людмила Білич

    Співчуваю людям, які пережили страшну біду в Самборі – пожежу. І, водночас, радію за те, що Самбірська влада не кинула їх напризволяще.
    3 квітня 2017р я пережила таке ж горе в м. Старому Самборі. Сусід при черговій пиятиці запалив свою квартиру. На протязі 2-х годин не викликав пожежників, не намагався погасити вогонь. Він з друзями вийшов з кімнати і спокійно спостерігали за розгорянням вогню у квартирі – нехай горить, і так планував зносити і будувати на тому ж місці будинок синові. За щастя, нехай ще згорить кімната нещасної одинокої вчительки – буде більше місця де будуватися синові! Вона й так за вчительську зарплату із сином-студентом житло не відбудує! І ніхто їй не допоможе – вона ж «не вміє жити», не те що ми. Пожежників викликали сторонні люди. Пожежна машина відстань 2 км (центр міста) їхала тільки 45 хвилин! І, о диво, в центрі міста сусідова квартира вигоріла повністю, моя майже повністю. Тепер я БОМЖ! Із сином-студентом. Але ще не це найстрашніше.
    Після пожежі я звернулася у Старосамбірську міську раду за допомогою у відбудові приміщення (що є загальною практикою в Україні, коли місцева влада відбудовує квартири погорільців, виділяє допомогу для купівлі предметів домашнього вжитку, надає тимчасове житло). Проте, Старосамбірська влада чомусь до мене поставилася до мене по принципу: «Добре, що собаку спалили, нехай здохне зі своїм собачам під чужим парканом!». Не маючи наміру допомогти в моєму горі, звинуватили мене у всіх моїх проблемах. Ножем в серце попали слова міського голови «Чого ж ви була така пасивна, що працювала за копійки в школі, а не заробляла собі на квартиру».
    При всій повазі чи не повазі до панів міських голів я б хотіла задати міському голові м.Старий Самбір такі запитання.
    1) Для гасіння пожежі в Самборі на допомогу приїхали пожежники Львова, Дрогобича, Рудок та Місткович, а для гасіння не меншої пожежі в м.Старий Самбір 3 квітня 2017р чекали, поки повернеться машина з віддаленого села, яка гасила траву? Чому не було викликано машину із Самбора? Чому не була задіяна резервна машина Старого Самбора?
    2) Чому на місці пожежі в Самборі був мер та інші високопосадовці, а до згарища моєї квартири пан Трухим вже 4 місяці не має можливості дійти? Розумію, надто велика відстань 200м!
    3) Чому потерпілим в м.Самборі запропоновано тимчасове житло, а я змушена жити на орендованій квартирі, віддаючи при цьому половину своєї вчительської зарплати?
    4) Чому в будинку в Самборі за пів доби встановили можливість чи неможливість відбудови будинків (інформація з Інтернету), а в будинку в Старому Самборі вже 4 місяці не було проведено комісії для визначення можливості відновлення будинку та вартості відновлювальних робіт, а поліцією не визначено ні причину пожежі, ні винних осіб?
    5) Чому ніхто не звинувачує жильців старого будинку вул. Замкова №3 в Самборі, про те, що не відбудували будинок? (Прочитала інформацію десятків видань в Інтернеті про цю подію). А міський голова звинувачує мене в тому, що я не відбудувала старий комунальний будинок.
    6) Чому влада м.Самбір діяла в надзвичайній ситуації так, як це відбувається в інших містах і районах України, а міський голова Старого Самбора надали мені «допомогу» в оббріхуванні? Чи не порушує з міський головою всі закони: державні, людські, Божі?
    7) Чому пан Гамар поставився до погорільців, як до людей, а пан Трухим до мене, одинокої вчительки, гірше, як до собаки? Висновок: є два варіанти. 1)Погорільці Самбора люди, а я – ні. 2) В Самборі, все-таки, існує влада, а в Старому Самборі – ні. Відповідь на дане запитання обирайте самі. .
    Хотілося б ці запитання задати пану Трухиму І.С. та Старосамбірському відділенню поліції. Бо на мої звертання з до міського голови м.Старий Самбір з проханням створити комісію, яка б визначила можливість чи неможливість згарища комунального будинку, де розміщена моя квартира, визначити вартість відбудови, я вже 4 місяці не маю ніякої відповіді. Як і не маю відповіді від поліції, коли буде проведено експертизу і визначено причину пожежі. Як і про те, хто дав право сусіду зруйнувати своє згарище в очікуванні експертизи.
    З повагою, Білич Людмила, м.Старий Самбір, Львівська обл.