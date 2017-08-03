У Самборі внаслідок пожежі постраждали троє осіб

Пожежа сталася вчора, 2 серпня о 18:51 у цегляному одноповерховому житловому триквартирному будинку, розташованому по вул. Замкова, 3 в Самборі, розміром 10х12 м, критому бляхою. У квартирах №1,2 цього будинку ніхто не проживає, а в квартирі №3 проживали 7 осіб, з них троє дітей (дитина 2001 року народження та дві дитини 2008 року народження).

Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Унаслідок пожежі загиблих немає, проте постраждало три особи: жінка 1940 року народження та чоловік 1962 року народження (обоє – особи з інвалідністю), мешканці цієї квартири. Їх у стані середньої важкості з ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізували до Самбірської центральної районної лікарні.

Окрім того, внаслідок пожежі постраждав чоловік 1972 року народження, який надавав допомогу в рятуванні потерпілих. Його з травмою голови також госпіталізовано до Самбірської ЦРЛ.

Під час пожежі вогонь перекинувся на дах сусіднього двоповерхового цегляного будинку розміром 10 х 20 м, критого шифером (вул. Замкова, 5). Частина будинку перебуває в комунальній власності (в будинку розташовані 4 квартири, кількість мешканців встановлюють), другу частину будинку займають нежитлові приміщення.

Вогнем знищено покриття та перекриття на площі 174 м кв. у будинку №3 та покрівлю на площі 200 м кв. у будинку №5.

Пожежу ліквідували о 22:04 силами 9 пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області (у складі 33 осіб та 9 одиниць техніки).

Мешканців із будинку №3 розселили в родичів, для їх тимчасово проживання запропоновано кімнати в гуртожитку Самбірського технікуму економіки та інформатики.

Причини пожежі встановлюють.