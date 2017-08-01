Біля будинків ОСББ у Львові встановили перші контейнери для роздільного збору сміття

Львівське підприємство встановило перші контейнери для роздільного збору сміття біля будинків, які обслуговують ОСББ, і забиратиме пластик на переробку. Про це повідомив Іван Рудницький, директор департаменту з питань поводження з відходами ЛМР.

Компанія «Вторресурс» розміщена у Львові й займається переробкою пластику. Вона запропонувала самостійно встановити 80-100 ящиків для збирання пластику. Відтак було проведено нараду з головами ОСББ і за один день компанія встановила контейнери для 10-15 ОСББ.

«Міська рада почала активно впроваджувати систему роздільного збору сміття. Люди найбільш ретельно ставляться до пластику, не викидають його в загальні ящики, а стараються кидати в окремі. Найголовніше, що у Львові є підприємство, яке переробляє пластик. Потужності цього підприємства значні, воно легко може переробити весь пластик, який продукує місто Львів. Це підприємство розташоване біля вул. Пластової – «Вторресурс». Воно складається з двох цехів – це сортувальна лінія, де 10 людей відсортовують пластик, який привезли перевізники. Також відбувається сортування пластику за кольором і за специфікою. Наступний цикл – весь відсортований пластик ще раз запускають на цю контейнерну лінію, через яку він потрапляє в прес, де його стискають у куб метр на метр. Ці куби замотують і перевозять в інший цех, де проходить процес дроблення, сплавлення, виготовлення нитки, утворюються білі гранули – це вже вторсировина, яка продається на заводи. Вони також самостійно виготовляють пляшки», – розповів Іван Рудницький.

За його словами підприємство запропонувало за власні кошти купити 100 ящиків, які поставлять поряд із тими контейнерами, що вже є. Вони самостійно забиратимуть із тих ящиків пластик до себе на підприємство.

«Ми зібрали кілька активних голів ОСББ, які погодились на таку співпрацю. Ми по 10-15 ОСББ вже розвезли ці ящики за один день. Зараз хочемо дати підприємству списки всіх ОСББ, щоб охопити якомога більшу кількість будинків», – додав директор департаменту з питань поводження з відходами ЛМР.