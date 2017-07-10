Свіжі ідеї для ремонту і декору у черговому номері журналу «Dekoratorium»

Вже у липні підписники журналу «Dekoratorium» матимуть змогу отримати нове число видання та надихнутися свіжими порадами і рекомендаціями експертів зі сфери дизайну та ремонту. Таким новий номер додасть наснаги читачам для успішного втілення найцікавіших колористичних задумів й ідей у помешканні.

У новому номері кожен читач знайде важливі і потрібні поради про опорядження власної оселі, в якій має панувати спокій і затишок. Літній номер журналу «Dekoratorium» розповідає про важливі аспекти облаштування помешкання в екостилі, який у нинішні часи є надзвичайно актуальним, бо кожен з нас прагне жити у гармонії з природою: дихати чистим повітрям, споживати екологічно чисті продукти харчування, оточити себе натуральними предметами.

Для поціновувачів американського стилю видання порадить, як подбати про облаштування інтер’єру у гемптоні, що примандрував до нас прямісінько з Америки. Якщо ж Ви шанувальники східних мотивів, то журнал підготував матеріал про філософію японського стилю. Прагнете додати у свій інтер’єр декоративних предметів німецької якості? Тож журнал пропонує огляд найцікавіших проектів німецьких дизайнерів. Авторка рубрики «Винаходи» Юлія Кононенко знайомить читачів з модерними розробками українських дизайнерів.

Корисним і пізнавальним буде журнал і для батьків, які ще роздумують над тим, як безпечно та функціонально опорядити дитячу кімнату для своєї малечі. Видання підкаже, як правильно організувати інтер’єрний простір для дошкільняти.

Також журнал пропонує цілу низку порад щодо вибору і поєднання трендових кольорів. Крім того, читачі дізнаються від автора видання, як прикрасити помешкання рослинами, створюючи живу зелену оазу. Ваші дерев’яні меблі втратили колишній неперевершений вигляд? Ви зможете вдихнути у них нове життя, скориставшись рекомендаціями експерта журналу.

На шпальтах видання «Dekoratorium» на Вас очікують цікаві зустрічі із сучасним українським митцем, архітектором, дизайнером Сергієм Махном та неповторною українською співачкою, художницею та громадською активісткою Анжелікою Рудницькою.

Тож запрошуємо підписуватися на безкоштовну розсилку журналу «Dekoratorium» у розділі «Передплата» http://goo.gl/dekoratorium.com.ua/ і з натхненням читати новий номер.