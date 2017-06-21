З 1 липня на Львівщині за проїзд у транспорті пенсіонерам доведеться платити

Пілотний проект з монетизації пільг відкладається

Як повідомив «Львівській газеті» в.о. директора департаменту транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло,пілотний проект з монетизації пільг на проїзд , анонсований урядом, не відміняється, а відкладається до жовтня. Уряд хоче впровадити його разом з пенсійною реформою.

Тож з 1 липня у правила перевезення пільговиків вносяться деякі зміни. За словами Романа Кокотайло, громадяни, що належать до пільгових категорій, безоплатний пільговий проїзд, яким закріплений Законами України, і надалі мають право на безкоштовний проїзд на приміських маршрутах.

Учасників бойових дій перевізники будуть і надалі перевозити безкоштовно і при цьому не вимагатимуть за це жодного відшкодування від держави.

За перевезення пільговиків інших категорій з обласного бюджету будуть вишукувати кошти, аби відшкодувати перевізникам безкоштовний проїзд пільговиків у третьому кварталі.

Зміни торкнуться лише пенсіонерів за віком, бо їхнє право на безоплатний проїзд у транспорті закрівплено не законом, а надано постановою уряду, тож вони з 1 липня за проїзд платитимуть 50% вартості.

« Ми дуже сподіваємося, що восени з впровадженням пенсійної реформи буде впроваджено і монетизацію пільг на проїзд, – каже Роман Кокотайло.