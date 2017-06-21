З 1 липня на Львівщині за проїзд у транспорті пенсіонерам доведеться платити

Олександра Баландюх

журналістка

Пілотний проект з монетизації пільг відкладається

Як повідомив «Львівській газеті» в.о. директора департаменту транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло,пілотний проект з монетизації пільг на проїзд , анонсований урядом, не відміняється, а відкладається до жовтня. Уряд хоче впровадити його разом з пенсійною реформою.

Тож з 1 липня у правила перевезення пільговиків вносяться деякі зміни. За словами Романа Кокотайло, громадяни, що належать до пільгових категорій, безоплатний пільговий проїзд, яким закріплений Законами України, і надалі мають право на безкоштовний проїзд на приміських маршрутах.

Учасників бойових дій перевізники будуть і надалі перевозити безкоштовно і при цьому не вимагатимуть за це жодного відшкодування від держави.

За перевезення пільговиків інших категорій з обласного бюджету будуть вишукувати кошти, аби відшкодувати перевізникам безкоштовний проїзд пільговиків у третьому кварталі.

Зміни торкнуться лише  пенсіонерів за віком, бо їхнє право на безоплатний проїзд у транспорті закрівплено не законом, а надано постановою уряду, тож вони з 1 липня  за проїзд платитимуть 50% вартості.

« Ми дуже сподіваємося, що восени з впровадженням пенсійної реформи буде впроваджено і монетизацію пільг на проїзд, – каже Роман Кокотайло.

  • игорь

    Українці
    мають понад 130 пільг

    Кожен
    четвертий українець користується пільгами, – За словами міністра, такої
    кількості пільговиків немає у жодній іншій країні.

    Усіх людей, які можуть працювати менше, ніж тих людей, які
    отримують різного роду пільги, субсидії і дотації. 16 мільйонів людей які
    можуть працювати – і 17 мільйонів людей різних пільгових категорій. При
    комуністах такого не було. В Україні 11 млн. пільговиків.Львів : 713 тис.
    населення- 320 тис. пільговиків і ще 10 тис. підробних посвідчень-На
    компенсацію проїзду одного пільговика виділяється всього 47 гривень в рік =47гр
    : 12міс. = 3,9 гр.міс.

    Шановні пенсіонери! Не думаю , що у Вас є більш важливі справи
    о 8 год , ніж у людей, котрі їдуть на роботу/навчання! Якщо Ви непрацююча
    людина , що обмежує Вас в часі?? І дітей маленьких в такому віці нема, і на
    роботу не спішите,

    Стосовно теми: чому-б пенсіонерам не їздити з ранку та
    ввечері безкоштовно? Так, я прекрасно розумію, що не у всіх є змога платити.
    Але ринки працюють і днем, коли молоді не потрібно летіти на роботу чи то до
    навчання. Їздіть собі з 11,00 до 17,00 безкоштовно і ніхто Вам слова поперек не
    скаже. А, на даний момент, Ви ускладнюєте життя як собі, так і іншим. Були
    випадки коли я, особисто, спізнювався на роботу через автобуси, які забиті
    міріадами бабусь з торбинками. Просто фізично не має змоги в таку всунутись.
    90% із них потрібно було на Привокзальний –купити 5 картоплин чи пучок петрушки.бо
    дешевше. Чи ж ця справа не зачекає пізнішої години? До того-ж є безкоштовні
    тролейбуси. але ж ви в них не сядете бо він лишень видніє на горизонті, а
    маршрутка вже тут, стоїть, розривається. 50% пільговиків які їдять в інший
    кінець міста тому що гречка на 50 коп. дешевша або в аптеці ціна нища.

    Ви тут всі прекрасно описуєте свої пенсії (до речі, пенсія інваліда вища
    , ніж звичайна) , а що говорити простим студентам , в яких стипендія 800 грн і
    то не у всіх школярам,безробітним,??? Вони чим гірші, може і їм пільги
    зробити?!

    Чому
    пільговики мають жити за рахунок приватних підприємців, при цьому
    “тіпа” держава дає їм пільги які фактично оплачують приватні
    підприємці.

    Автостанція
    № 3, до прикладу, за листопад перевезла 47 тисяч пільговиків та 11 тисяч
    платних пасажирів. Безкоштовно їздять і донори, і ветерани праці за вислугу
    років.

    Відсоток
    пільговиків набагато перевищує платників, адже ми обслуговуємо в основному
    сільські місцевості, – каже Іван Мандзяновський. – У нас є 57 маршрутів, щодня
    маємо 300 відправлень. Та вже більше як півроку є затримка коштів.

    На питання про те, скільки коштів Львівщині потрібно на виплату адресної
    допомоги пільговикам, яких у області майже 800 тисяч, вона відповіла:

  • игорь

    Українці
    мають понад 130 пільг

    Кожен
    четвертий українець користується пільгами, – За словами міністра, такої
    кількості пільговиків немає у жодній іншій країні.

    Усіх людей, які можуть працювати менше, ніж тих людей, які
    отримують різного роду пільги, субсидії і дотації. 16 мільйонів людей які
    можуть працювати – і 17 мільйонів людей різних пільгових категорій. При
    комуністах такого не було. В Україні 11 млн. пільговиків.Львів : 713 тис.
    населення- 320 тис. пільговиків і ще 10 тис. підробних посвідчень-На
    компенсацію проїзду одного пільговика виділяється всього 47 гривень в рік =47гр
    : 12міс. = 3,9 гр.міс.

    Шановні пенсіонери! Не думаю , що у Вас є більш важливі справи
    о 8 год , ніж у людей, котрі їдуть на роботу/навчання! Якщо Ви непрацююча
    людина , що обмежує Вас в часі?? І дітей маленьких в такому віці нема, і на
    роботу не спішите,

    Стосовно теми: чому-б пенсіонерам не їздити з ранку та
    ввечері безкоштовно? Так, я прекрасно розумію, що не у всіх є змога платити.
    Але ринки працюють і днем, коли молоді не потрібно летіти на роботу чи то до
    навчання. Їздіть собі з 11,00 до 17,00 безкоштовно і ніхто Вам слова поперек не
    скаже. А, на даний момент, Ви ускладнюєте життя як собі, так і іншим. Були
    випадки коли я, особисто, спізнювався на роботу через автобуси, які забиті
    міріадами бабусь з торбинками. Просто фізично не має змоги в таку всунутись.
    90% із них потрібно було на Привокзальний –купити 5 картоплин чи пучок петрушки.бо
    дешевше. Чи ж ця справа не зачекає пізнішої години? До того-ж є безкоштовні
    тролейбуси. але ж ви в них не сядете бо він лишень видніє на горизонті, а
    маршрутка вже тут, стоїть, розривається. 50% пільговиків які їдять в інший
    кінець міста тому що гречка на 50 коп. дешевша або в аптеці ціна нижча.

    Ви тут всі прекрасно описуєте свої пенсії (до речі, пенсія інваліда вища
    , ніж звичайна) , а що говорити простим студентам , в яких стипендія 800 грн і
    то не у всіх школярам,безробітним,??? Вони чим гірші, може і їм пільги
    зробити?!

    Чому
    пільговики мають жити за рахунок приватних підприємців, при цьому
    “тіпа” держава дає їм пільги які фактично оплачують приватні
    підприємці.

    Автостанція
    № 3, до прикладу, за листопад перевезла 47 тисяч пільговиків та 11 тисяч
    платних пасажирів. Безкоштовно їздять і донори, і ветерани праці за вислугу
    років.