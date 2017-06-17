Уряд ініціював конкурс стартапів з призовим фондом в 1,5 млн гривень

Кабінет Міністрів України ініціював конкурс стартапів на базі відкритих даних Open Data Challenge – ідеатони в містах України з призовим фондом першого циклу 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в Facebook у суботу, 17 червня.

Він зазначив, що за рік Україна значно підвищила свої позиції у міжнародних рейтингах відкритості даних, таких як Open Data Barometer (+18 позицій) та Open Data Index (+24 позиції).

“Держава відкриває дані не лише для підвищення прозорості й боротьби з корупцією, а й для стимулювання розвитку комерційних та громадських проектів на базі відкритих даних, які мають величезні перспективи (наприклад, сьогодні Direct Open Data Market Size EU оцінюється на рівні 60 млрд євро)”, – написав Гройсман.