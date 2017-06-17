У Львові затримали рецедивістів невдовзі після скоєного злочину. Фото

Вчора до патрульних 4 батальйону, які завершували виконувати завдання на вулиці Сріблистій, зателефонував заявник з попереднього виклику і сказав, що побачив схожих осіб, які викрали у нього сумку.

За словами чоловіка, вони кілька хвилин тому побігли на вулицю Базарну. Через 3 хвилини інспектори знову зустрілися із потерпілим від крадіжки і почали обстежувати прилеглі території. На вулиці Куліша виявили двох осіб, яких упізнав заявник. Патрульні миттєво зреагувавши затримали їх. Невідомі почали чинити опір і поводитися агресивно. На них одягнули кайданки, повідомили про їхні права і за що їх затримали. При поверхневій перевірці у них виявили документи та речі заявника. Чоловіків доставили у Шевченківський відділ поліції.

Затриманими виявилися: 38-річний раніше судимий за вбивство та грабіж, а також, 36-річний громадянин, який притягався за 11 епізодів крадіжок та дрібне хуліганство, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.