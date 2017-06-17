У Львові затримали крадія автомобільного акумулятора

Сьогодні вночі під час патрулювання на вулиці Науковій, патрульні 3 батальйону виявили чоловіка, який ніс автомобільний акумулятор.

Інспектори зупинили невідомого і побачили, що в автозапчастини перерізані клеми. При поверхневій перевірці у нього також були інструмент, зокрема, металеві кусачки. Пояснити походження акумулятора чоловік не зміг.

Його доставили у Франківський відділ поліції. Там 33-річний чоловік зізнався, що викрав запчастину з автомобіля ВАЗ-2104 на вулиці Гашека. Також, чоловік зізнався, що вчинив ще 3 крадіжки у цьому ж районі. Затриманий неодноразово притягався за аналогічні злочини, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.