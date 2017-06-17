У Львові запустили он-лайн сервіс для відстеження зміни маршрутів громадського транспорту, які змінено через проведення будівельних робіт.

На вже відомому львів’янам сайті lad.lviv.ua з’явився розроблений Єгором Калібердою окремий розділ lad.lviv.ua/tmp. Про це повідомляє alex-shutyuk.livejournal.com.

На ресурсі зібрано інформацію про всі маршрути громадського транспорту, які змінено. Маршрути можна переглядати за видами транспорту чи за вулицями, які ремонтуються. Є також англомовна версія, що має трохи полегшити життя іноземним туристам, пише varta1.com.ua.