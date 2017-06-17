У Львівській області сталася пожежа на ТЕС

Пожежа через загоряння кабелів сталася у головному корпусі Добротвірської ТЕС в приміщенні котлотурбінного цеху, інформує прес-служба департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Пожежа сталася вранці 16 червня.
Вогонь пошкодив верхню частину генераторного вимикача, проте обійшлося без жертв.
Слід зазначити, що в самій компанії відзначили, що співробітникам вдалося самостійно локалізувати вогонь ще до прибуття пожежників.
У зв’язку з подією ПАТ ДТЕК “Західенерго” почато розслідування.