У Львівській області сталася пожежа на ТЕС

Пожежа через загоряння кабелів сталася у головному корпусі Добротвірської ТЕС в приміщенні котлотурбінного цеху, інформує прес-служба департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Пожежа сталася вранці 16 червня.

Вогонь пошкодив верхню частину генераторного вимикача, проте обійшлося без жертв.

Слід зазначити, що в самій компанії відзначили, що співробітникам вдалося самостійно локалізувати вогонь ще до прибуття пожежників.

У зв’язку з подією ПАТ ДТЕК “Західенерго” почато розслідування.