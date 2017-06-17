СБУ заборонила використовувати російські сервіси при реєстрації доменів

Служба Безпеки України просить не використовувати російські поштові сервіси при реєстрації та керуванні доменними іменами.

Про це йдеться в листі Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ на адресу Інтернет Асоціації України від 13 червня, опублікованому на сайті ІнАУ.

Зазначається, що що в ході здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки держави, цим департаментом виявлено порушення вимог чинного законодавства з боку власників доменних імен в зоні “*ua”, “*укр” в т. ч. “gov.ua”.

“Зокрема, для керування доменними іменами використовуються поштові сервіси російських компаній “Яндекс” та “Mail.ru”, щодо яких введено спеціальні обмеження згідно з указом президента від 15.05.2017 №133 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, – йдеться в документі СБУ.

“З метою недопущення нанесення шкоди інформаційній безпеці України, просимо відповідно до положення “Про доменний комітет Інтернет Асоціації України” від 28.05.2013 провести роз’яснювальну роботу з реєстраторами доменних імен про обмеження використання російських поштових сервісів при реєстрації та керуванні доменними іменами”, – зазначили в департаменті.

Нагадаємо, 16 травня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Указ набуває чинності в день опублікування.