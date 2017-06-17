Поради поліції водіям задля уникнення неприємних ситуацій у дорозі

Літо – пора нових вражень, яскравих та захоплюючих автомандрівок. Однак, аби ваш відпочинок не затьмарила жодна прикра пригода, не забувайте про безпеку та сумлінно дотримуйтеся Правил дорожнього руху.

Ось декілька порад, що допоможуть вам уникнути неприємних ситуацій у дорозі.

Насамперед, подбайте про технічну справність автомобіля, аби прикрі «сюрпризи» не затьмарили вашої подорожі.

Ніколи не сідайте за кермо, якщо втомилися або захворіли. Якщо попереду – тривала мандрівка, керманичу необхідно добре виспатися. Сон повинен тривати не менше семи годин.

Під час поїздки не забувайте робити невеликі зупинки, аби відпочити та набратися сил.

Якщо подорожуєте з дітьми, – потурбуйтеся про їхню безпеку. Для перевезення малюків встановіть на задньому сидінні автомобіля дитяче автокрісло, неодмінно перевірте, чи воно надійно закріплене.

Зверніть увагу, аби на маленького пасажира не потрапляли прямі сонячні промені. Візьміть із собою у дорогу достатню кількість води. Давайте малечі багато пити. Кожні дві години робіть зупинки, виходьте разом із дитиною з автомобіля, аби малюк відпочив та подихав свіжим повітрям.

Пам’ятайте, що саме від вас залежить життя та здоров’я пасажирів, тож будьте особливо уважними за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості руху, інтервалу та дистанції, уникайте ризикованих маневрувань. Нехай ваша мандрівка буде вдалою та безпечною!

Відділ ЗБДР та СЗ управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області