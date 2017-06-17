На Львівщині уже сталися три ДТП з потерпілими

На Львівщині, 17 червня уже сталися три ДТП з потерпілими, про це повідомляють користувачі у соціальних мережах.

Перша ДТП сталася о 08:20 на трасі Львів-Бібрка біля села Старе Село, є постраждалі .

Друга ДТП сталася о 11:15 у с.Любинці, Стрийський район (Біля Сколе): фура і 2 авто. Є потерпілі.

Третя ДТП о 12:00 на трасі Київ -Чоп (М-06 ) село Нагірне за участі трьох автомобілів. Є потерпілі.

Закликаємо водіїв бути уважними на дорозі, не перевищувати швидкості та дотримуватися безпечної відстані у зв’язку з погодними умовами.