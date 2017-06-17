На Львівщині стартував велопробіг «Від Степана до Євгена»

У межах фестивалю «Зашків –Джерело духу» десятки велосипедистів дали старт масштабному велопробігу «Від Степана до Євгена» пам’яті полковника Євгена Коновальця.

Виїзд учасників відбувся від пам’ятника Степанові Бандері у Львові.

Маршрут велопробігу «Від Степана до Євгена»: Львів (пам’ятник Степанові Бандері – вулиця Бандери – вулиця Коперника – проспект Свободи – площа Різні – проспект Чорновола – вулиця Липинського – вулиця Хмельницького) – Великі Грибовичі – Великий Дорошів – Зашків (садиба Коновальця).

Усіх учасників, які фінішують велопробіг у селі Зашків, чекають приємні сюрпризи та дипломи учасників. На фестивальному полі працює велопарковка.