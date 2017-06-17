Міносвіти запланувало випускати електронні підручники з мультимедійними додатками

Міністерство освіти і науки України вирішило створити електронні підручники з інтерактивними завданнями і мультимедійними додатками. Про це повідомила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

“Ми вже рухаємся у напрямку переходу на електронні підручники. Відтепер видавництва обов’язково надаватимуть МОН електронну версію підручника, але цього недостатньо – маємо працювати над мультимедійними додатками, що є в таких підручниках у більшості цивілізованих країн світу. Є навіть держави, що не закуповують паперові підручники – виключно електроні”, – сказала Гриневич.

Зазначається, електронні підручники дають можливість контролювати роботу школяра, вони будуть мультимедійними та інтерактивними, що цікаво для учнів і можуть бути доступними на багатьох ґаджетах одночасно. Також така форма навчальних матеріалів значно дешевша за паперову.