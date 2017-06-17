Майстерня мрії: чаї задля доброї справи

У Майстерні мрії об’єднані люди з особливими потребами, яким допомагають соціалізуватися, привчають до праці та розвивають таланти.

Це не лише середовище для зустрічей та теплого спілкування, але й місце, де відкривають дари особливих людей та здійснюють мрії. До того ж ця громадська організація – абсолютно незалежна від спонсорів. Щоб фінансово забезпечити свою діяльність, у майстерні виготовляють для продажу корисний трав’яний чай із сюрпризом усередині.

Волонтерка, що відчинила двері до мрії

Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян – саме у цьому львівському комунальному закладі засновниця «Майстерні мрії» Анна Іванічева за соціальну оренду винаймає приміщення, де базується «Майстерня»: одну кімнату та міні-кухню.



«За освітою я – програміст, але вже після захисту диплома відчула, що хочу робити щось соціально важливе. Тож подалася у громадську організацію «Лярш Ковчег», яка об’єднує близько 70 людей з особливими потребами, і залишилася там аж на чотири роки. А 2014-го у мене та мого друга-волонтера й співзасновника «Майстерні» Івана Гаргая виникла ідея її відкриття. Але більш ніж рік ми не могли знайти приміщення, де базуватиметься «Майстерня»: спершу хотіли відкрити центр перебування особливих людей при церкві, але все було зайнято, потім звернулися в управління комунальної власності, але й тут доля нам не усміхнулася. І, вже майже опустивши руки, ми пішли в управління соціального захисту, і саме там змогли орендувати приміщення для «Майстерні», на яке так довго чекали», – розповідає Анна.

Відкрилася «Майстерня мрії» на початку цього року. Її засновники одразу ж створили інтернет-сторінку у соціальній мережі Facebook, щоб якомога більше людей дізналося про нову громадську організацію. А перший пост на сторінці був про те, що у «Майстерню» дуже потрібні меблі. На це відгукнулося велике підприємство «Горіховий дім», яке й надало диван, шафи та стільці.

Кольори «Майстерні мрії» та її творчості

Довгий білий коридор на третьому поверсі закладу: майже в самому кінці – найбільш різнобарвна кімната серед усіх інших, пастельних. Ця кімната – світла та дуже затишна, а на стіні вивішені великі кольорові букви з картону, що складені у слово «Вітаємо!». Сьогодні один із учнів «Майстерні мрії» святкує свій день народження, тож його друзі зробили йому сюрприз та власноруч прикрасили місце навчання та праці для гарного настрою. Заняття для «майстернян» на сьогодні вже завершені, лише Олег, Павло та Галина на кілька хвилин продовжили свою арт-терапію: валяння вовни та квілінг.

«Я люблю виготовляти різні композиції із смужок паперу, що закручені у спіралі. Це називається квілінг. За допомогою цієї техніки власноруч створила серце та квітку. А ще дуже люблю вишивати та готувати. Одним словом, подобається усе, крім малювання», – усміхаючись ділиться Галина.

Емоційні здобутки: тепло та підтримка

Біля вікна – розклад дня: 10.00 – зустріч, потім праця, готування обіду, руханка, тобто фізкультура, обід, програми з розвитку, відпочинок, а о 16.00 – завершення робочого дня. На стенді також розписані обов’язки кожного учня та дати їхніх днів народжень, аби пам’ятати про кожного та зробити йому невеличкий подарунок.

Заняття у «Майстерні мрії» відбуваються щосереди та п’ятниці. Проводити їх щодня наразі нема змоги, оскільки важко знайти волонтерів для роботи на кожен день, а для прийняти асистентів на зарплату не вистачає фінансів.

«Сьогодні до волонтерства у «Майстерні мрії» залучено 10 осіб: хтось приходить щотижня, а хтось раз на місяць – усе залежить від наявності часу та можливостей у людей. Тут ми намагаємося забезпечити комфортну атмосферу для особливих людей, розкрити їхні таланти. Великої програми розвитку ми поки що не маємо, але у майбутньому все буде, адже ми ростемо. Зараз важливо у кожному побачити щось особливе, ставитися до всього з усмішкою навіть, якщо все не так сонячно», – каже Аня.

Фінансова незалежність

Особливість «Майстерні» у тому, що вона не сподівається на різноманітні гранти чи спонсорів, а самостійно забезпечує своє функціонування завдяки продажу фіточаю. За кошти, отримані від реалізації продукції, сплачують оренду, комунальні послуги, купують продукти харчування, побутову хімію, канцтовари та подарунки на дні народження.

На столі лежить невеликі пакетики з чаєм − корисними для здоров’я вітамінними фіточаями, споживання яких не потрібно узгоджувати з лікарем. Запаковані вони в акуратні мішечки з мішковини, що перев’язані ниткою. На кожному мішечку – логотип «Майстерні міста» та невеличка записка з усіма складниками трав’яного збору: туди входять ромашка, листя та плоди різноманітних ягід, м’ята, меліса, кропива, і це ще далеко не все. Цінник показує: вартість 50 г чаю − 25 грн., а 100 г – 45. Галина каже, що сьогодні залишилося зовсім не багато мішечків, бо велику частину з них за замовленням відправили аж у Київ.



«Чай – це те, завдяки чому ми фінансово живемо, так би мовити: за місяць продаємо переважно до 30 пачок. Зароблених коштів майже завжди вистачає на потреби «Майстерні мрії». Але от узимку через дороговартісні комунальні послуги з цим виникла проблема, тож на своїй сторінці у Facebook ми просили небайдужих про невелику фінансову допомогу або докладали кошти із своєї кишені», – розповідає Анна.

Чай у «Майстерні мрії» виготовляють відповідно до кількості замовлень: якщо їх багато, то учні разом з волонтерами беруться за роботу двічі на тиждень, якщо менше – то раз. А вже невдовзі тут виготовлятимуть ще й чай у пакетиках: для цього вже встановили спеціальний апарат у міні-кухні.

«Я брала участь у проекті «ІІ Школа молодіжного соціального підприємництва» від «Youth Entrepreneurship Incubator», що проходив у Львові. «Майстерню мрії» визнали гідним проектом, тож ми отримали гроші на апарат з пакетування чаю. І вже з наступного тижня плануємо його запускати», – ділиться планами Аня.

Заглянемо у майбутнє?

До слова, мішечки із чаєм виявилися зовсім не простими: там заховані передбачення для кожного, хто відкриє пачку із трав’яною сумішшю. Одна із них «повідомляє»: «Можливості насправді не з’являються просто так. Ви самі їх створюєте.»

Отримати докладну інформацію про «Майстерню мрії», а також ознайомитись із різноманіттям її чайної продукції можна тут.