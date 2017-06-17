Львівщина попрощалась із відомим галеристом Юрком Бойком

У суботу, 17 червня, на Львівщині попрощались із відомим галеристом, менеджером мистецтва, громадським діячем, волонтером Юрком Бойком.

Прощання відбулось у храмі Пресвятої трійці на вул. Тершаківців. Поховали відомого галериста на Личаківському кладовищі на Полі № 21, інформує прес-служба ЛОДА.

Юрко Бойко був одним із засновників «Товариства Лева», Народного руху України, засновником Української Галицької партії. Також входив до кола ініціаторів молодіжного мистецького об’єднання «Шлях» (1989 р.). На початку 1990-х років Бойко брав участь в організації багатьох виставок, інсталяцій та перформенсів.

1995 року Бойко створив у Львові відому мистецьку галерею «Ґердан» (на вул. Руській). У 2000 році Юрка Бойка, за результатами експертного оцінювання, визнали найвпливовішим діячем Львова у галузі мистецтва.

Юркові Бойкові було 58 років. За останні два роки він переніс три складні операції на серці.