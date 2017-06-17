Дрогобицький відділ поліції відвідали представники спеціальної моніторингової місії в Україні

Робочий візит відбувся з метою обговорення рівня злочинності та стану публічної цивільної безпеки на Дрогобиччині.

На зустрічі були присутні представник спеціальної моніторингової місії організації безпеки та співробітництва в Європі Антон Філло, начальник Дрогобицького відділу поліції полковник поліції Андрій Білас, заступник начальника Дрогобицького відділу поліції – начальник слідчого відділу підполковник поліції Олег Наливайко.

Основною метою зустрічі було обговорення рівня злочинності та стану публічної безпеки на Дрогобиччині. Учасники зустрічі відзначили окремі позитивні аспекти впроваджених змін в роботі поліцейських Дрогобицького відділу поліції та окреслили завдання щодо продовження розпочатої реформи. Представник спеціальної моніторингової місії Антон Філло у рамках проекту запровадження інституту детективів у слідчому відділі Дрогобицького відділу поліції висловив бажання і готовність надалі підтримувати спільні ініціативи щодо введення нової функціональної схеми роботи поліції на місцях.

У ході візиту представники Місії ознайомилися з процесом спеціальної та спеціалізованої підготовки, структурою, матеріально-технічною базою, основними напрямами діяльності, зокрема, застосування сучасних інформаційних технологій у роботі.

Сторони також обговорили питання подальшої співпраці у рамках проекту запровадження інституту детективів у слідчому відділі Дрогобицького відділу поліції, ынформує відділ комунікації поліції Львівської області.