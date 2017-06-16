Зміни маршрутів громадського транспорту у Львові можна переглянути онлайн

У Львові з’явився онлайн-сервіс для перегляду тимчасових змін маршрутів громадського транспорту. Спеціальну сторінку з інформацією створила група активістів та розмістили за адресою lad.lviv.ua/tmp

На сторінці можна переглянути зміни за видом транспорту, тобто які маршрути трамваїв, тролейбусів та автобусів змінилися у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на вулицях Львова. Можна переглянути й за місцем ремонту. Наприклад, зараз тривають ремонтні роботи на вул. Чернівецькій (вулиця до Залізничного вокзалу), внаслідок чого змінено три трамвайні маршрути, а два скасовано.

«Ідея зібрати інформацію про всі зміни маршрутів громадського транспорту на одному ресурсі з’явилась десь у розмові з Олександром Шутюком. Найбільш правильним місцем стало розміщення на відомому Львів’янам сайті lad.lviv.ua, оскільки він є популярним серед львів’ян для відслідковування руху громадського транспорту, а продовження адреси “tmp” — це широковживане скорочення від temporary (тимчасовий). Сторінку візуально не перевантажували, щоб вона швидко працювала навіть у разі повільного під’єднання до Інтернету та на всіх пристроях: чи то комп’ютер, чи планшет, чи смартфон», – коментує розробник сторінки Єгор Каліберда.

«Для того, щоб користувачі громадського транспорту знали, де переглянути інформацію про зміни маршрутів, потрібно повідомити їх про це просто на зупинках. У 2014 році на площі Соборній я експериментально повісив чохол на знак зупинки, з текстом «Зупинка тимчасово не діє», підгледівши таке рішення за кордоном. Зараз ми вирішили повторити це рішення, але вдосконалили вигляд чохла і додали туди блок про те, як дізнатися про зміни маршрутів. Один чохол ми з Єгором виготовили власним коштом і розмістили вчора на кінцевій трамвая №6 біля залізничного вокзалу. Ще 10 чохлів планує виготовити власним коштом та розмістити на інших недіючих зупинках Львівавтодор», – додає співавтор ідеї Олександр Шутюк.

Команда львівських активістів сподівається, що цей невеличкий сервіс допоможе львів’янам і гостям міста отримувати актуальну інформацію про зміни маршрутів трамваїв, тролейбусів та автобусів під час ремонтних робіт у місті.