Зі Львова насамперед вивозитимуть біологічні відходи

Тому мешканців міста просять сортувати сміття

Для зниження небезпеки поширення інфекційних захворювань та зменшення неприємного запаху, перевізникам ТПВ дадуть доручення вивозити в першу чергу біологічні відходи. Це вимагатиме сортування та високого рівня відповідальності мешканців.

Тож наступного тижня усі контейнери будуть позначено відповідним ознакуванням для окремого відсортовування органіки, скла, ПЕТ-пляшок та інших відходів. На цьому під час традиційного відеозвернення до мешканців міста акцентував мер Львова Андрій Садовий.

«Кількість сміття, яку ми маємо куди вивезти, і та кількість, яку продукує місто, є неспівмірними. Відтак, для зниження небезпеки поширення інфекційних захворювань і зменшення неприємного запаху, перевізникам буде дано доручення вивозити в першу чергу біологічні відходи.

Це вимагатиме сортування та високого рівня відповідальності мешканців. Наступного тижня усі контейнери будуть позначені відповідним ознакуванням для окремого відсортовування органіки, скла, ПЕТ-пляшок та інших відходів. Частина майданчиків уже мають таке ознакування, відтак прошу суворо їх дотримуватись.

Ще раз повторю: я розумію рівень занепокоєння людей і бажання, аби біля дому було чисто. Я лише дуже прошу львів’ян скерувати свою енергію не в деструкцію та перекриття доріг – цим ми лише ускладнимо і так непросту ситуацію в місті. Натомість закликаю локальних лідерів організовувати збори мешканців з метою пояснення важливості сортування», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.